Регистрация

Дижон — Монако: прогноз, ставки букмекера на матч. 13.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Орлеанс 11.08 21:00 по МСК. Аяччо #
Открыть доступ

Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Легия 11.08 21:30 по МСК. Пяст #
Открыть доступ

Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
АТП теннис: АТП – Одиночные – Монреаль, Канада
до начала:
# Роберто Баутиста 11.08 21:30 по МСК. Роджер Федерер #
Открыть доступ

Зацепит ли испанец первую победу в затяжной серии очных противостояний с Федерером?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Халл 12.08 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
Открыть доступ

Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
до начала:
# Хаммарбю 13.08 16:00 по МСК. Эстерсунд #
Открыть доступ

Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Ильичевец 13.08 17:00 по МСК. Карпаты #
Открыть доступ

"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Погон 14.08 19:00 по МСК. Лехия #
Открыть доступ

В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Волеренга 14.08 20:00 по МСК. Тромсе #
Открыть доступ

Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Карабах 15.08 19:00 по МСК. Копенгаген #
Открыть доступ

Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Дижон — Монако: прогноз, ставки букмекера на матч. 13.08.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Дижон – Монако, который будет сыгран между командами в 13-го августа 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 18:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Монако – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Дижон – Монако определились с коэффициентами. На ФК Дижон выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Дижон слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Дижон был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Дижон выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Монако сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Монако имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Монако покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Дижон – Монако являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Карпи — Салернитана прогноз и ставки от специалиста 12.08.17
Чанчунь Ятай — Яньбянь прогноз специалиста 13.08.17
Мидлсбро — Шеффилд Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 12.08.17
ДС Юнайтед — Реал Солт-Лейк: прогноз, ставки букмекера на матч. 13.08.17
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм прогноз и ставки от специалиста 13.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 