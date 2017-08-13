Манчестер Юнайтед — Вест Хэм прогноз и ставки от специалиста 13.08.17

История противостояния Манчестер Юнайтед – Вест Хэм длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Манчестер Юнайтед одержал 51 победу, а на счету ФК Вест Хэм 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 13.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 18:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Манчестер Юнайтед – Вест Хэм неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Манчестер Юнайтед использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Манчестер Юнайтед, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Манчестер Юнайтед выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Вест Хэм в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Вест Хэм демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Вест Хэм забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Вест Хэм имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая статистику личных встреч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Вест Хэм еще не разу не проигрывал в два мяча.

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