Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Орлеанс
|11.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
|Легия
|11.08 21:30 по МСК.
|Пяст
Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
|Роберто Баутиста
|11.08 21:30 по МСК.
|Роджер Федерер
Зацепит ли испанец первую победу в затяжной серии очных противостояний с Федерером?
|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
|Хаммарбю
|13.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
|Ильичевец
|13.08 17:00 по МСК.
|Карпаты
"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
|Погон
|14.08 19:00 по МСК.
|Лехия
В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
|Волеренга
|14.08 20:00 по МСК.
|Тромсе
Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Главный арбитр матча Ранхейм – Юлл/Киса в 19:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 13-го августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Юлл/Киса на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Юлл/Киса – девять против двух.
Ставки на футбольную встречу Ранхейм – Юлл/Киса уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
Футбольный клуб Ранхейм в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Ранхейм сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Ранхейм выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Ранхейм не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Юлл/Киса прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Юлл/Киса сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Юлл/Киса в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
В матче Ранхейм – Юлл/Киса довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq