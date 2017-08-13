Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Орлеанс
|11.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
|Легия
|11.08 21:30 по МСК.
|Пяст
Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
|Роберто Баутиста
|11.08 21:30 по МСК.
|Роджер Федерер
Зацепит ли испанец первую победу в затяжной серии очных противостояний с Федерером?
|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
|Хаммарбю
|13.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
|Ильичевец
|13.08 17:00 по МСК.
|Карпаты
"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
|Погон
|14.08 19:00 по МСК.
|Лехия
В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
|Волеренга
|14.08 20:00 по МСК.
|Тромсе
Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
В 19:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Саннес Ульф – Осане. Футбольный поединок запланировали на 13 августа, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
В футбольном поединке Саннес Ульф – Осане букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.
Свой последний матч клуб Саннес Ульф провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Саннес Ульф крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
На выезде футбольный клуб Осане выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Осане выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Осане добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Саннес Ульф – Осане встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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