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Кубань — Оренбург: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 13.08.17

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Кубань — Оренбург: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 13.08.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 13.08.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Кубань и Оренбург. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Кубань, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 20:00.

Поставить на хозяев матча Кубань – Оренбург можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Кубань уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Кубань сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Кубань не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Оренбург пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Оренбург находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Оренбург намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Оренбург в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Кубань – Оренбург предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Кубань больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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