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|Легия
|11.08 21:30 по МСК.
|Пяст
Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
|Роберто Баутиста
|11.08 21:30 по МСК.
|Роджер Федерер
Зацепит ли испанец первую победу в затяжной серии очных противостояний с Федерером?
|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
|Хаммарбю
|13.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
|Ильичевец
|13.08 17:00 по МСК.
|Карпаты
"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
|Погон
|14.08 19:00 по МСК.
|Лехия
В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
|Волеренга
|14.08 20:00 по МСК.
|Тромсе
Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Хозяев матча Сент-Труйден – Стандард 13-го августа ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 21:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Поставить на хозяев матча Сент-Труйден – Стандард можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.
По меркам национального чемпионата Сент-Труйден это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Сент-Труйден является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Сент-Труйден пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
На выезде футбольный клуб Стандард выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Стандард выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Стандард добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Сент-Труйден и Стандард, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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