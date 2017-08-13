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Санта Фе — Тигрес прогноз профессионала 13.08.17

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Санта Фе — Тигрес прогноз профессионала 13.08.17

История противостояния Санта Фе – Тигрес длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Санта Фе одержал 51 победу, а на счету ФК Тигрес 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 13.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 21:30.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Санта Фе – Тигрес практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Санта Фе использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Санта Фе, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Санта Фе выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В этом сезоне у футбольного клуба Тигрес совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Тигрес находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Тигрес выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Тигрес в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Так как хозяева поединка Санта Фе – Тигрес сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Санта Фе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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