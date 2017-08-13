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|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
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|Хаммарбю
|13.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
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|Ильичевец
|13.08 17:00 по МСК.
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|14.08 19:00 по МСК.
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|Волеренга
|14.08 20:00 по МСК.
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|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
В 22:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Атлетико Минейро – Фламенго, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 13.08.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Атлетико Минейро сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Атлетико Минейро – Фламенго определились с коэффициентами. На ФК Атлетико Минейро выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.
Футбольный клуб Атлетико Минейро в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Атлетико Минейро сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Атлетико Минейро выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Атлетико Минейро не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
В этом сезоне у футбольного клуба Фламенго совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Фламенго находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Фламенго выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Фламенго в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Атлетико Минейро и Фламенго, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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