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|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
|Хаммарбю
|13.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
|Ильичевец
|13.08 17:00 по МСК.
|Карпаты
"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
|Погон
|14.08 19:00 по МСК.
|Лехия
В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
|Волеренга
|14.08 20:00 по МСК.
|Тромсе
Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Личная встреча между футбольными клубами Спорт Ресифи и Понте-Прета назначена на 13-го августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Спорт Ресифи. По Москве начало данной игры в 22:00.
В футбольном поединке Спорт Ресифи – Понте-Прета букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.
Если раньше футбольный клуб Спорт Ресифи ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Спорт Ресифи в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Спорт Ресифи стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В этом сезоне у футбольного клуба Понте-Прета совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Понте-Прета находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Понте-Прета выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Понте-Прета в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Спорт Ресифи – Понте-Прета, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Понте-Прета.
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