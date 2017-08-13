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Тондела — Порту прогноз специалиста на матч 13.08.17

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Тондела — Порту прогноз специалиста на матч 13.08.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Тондела – Порту, который будет сыгран между командами в 13 августа. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:15 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Порту – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Тондела – Порту определились с коэффициентами. На ФК Тондела выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

По меркам национального чемпионата Тондела это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Тондела является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Тондела пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Порту пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Порту находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Порту намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Порту в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Тондела – Порту встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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