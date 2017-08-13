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|12.08 17:00 по МСК.
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Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Футболисты клуба Петролера не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 14-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Америка Де Кали – Петролера идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 01:15 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Америка Де Кали – Петролера неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
В прошлом поединке футбольного клуба Америка Де Кали основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Америка Де Кали будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Америка Де Кали есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Футбольный клуб Петролера в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Петролера демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Петролера забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Петролера имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Америка Де Кали – Петролера являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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