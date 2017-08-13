Тяньцзинь Тэда — Хэбэй Илиньшаньчжуан прогноз специалиста на матч 14.08.17

В 14:35 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Тяньцзинь Тэда – Хэбэй Илиньшаньчжуан, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 14-го августа 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Тяньцзинь Тэда сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Тяньцзинь Тэда – Хэбэй Илиньшаньчжуан гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.

Свой последний матч клуб Тяньцзинь Тэда провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Тяньцзинь Тэда крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Футбольный клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Хэбэй Илиньшаньчжуан демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тяньцзинь Тэда и Хэбэй Илиньшаньчжуан, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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