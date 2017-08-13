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Отвидаберг — Эргрюте прогноз профессионала на матч 14.08.17

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Прогноз от наших экспертов
Отвидаберг — Эргрюте прогноз профессионала на матч 14.08.17

Футболисты клуба Эргрюте не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 14-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Отвидаберг – Эргрюте идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:00 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Отвидаберг – Эргрюте практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.

Футбольный клуб Отвидаберг в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Отвидаберг сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Отвидаберг выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Отвидаберг не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Эргрюте имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Эргрюте демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Эргрюте продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Эргрюте в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В футбольном поединке Отвидаберг – Эргрюте эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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