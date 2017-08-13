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Ганза — Герта: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Германии 14.08.17

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Ганза — Герта: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Германии 14.08.17

В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Ганза – Герта, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 14-го августа и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Ганза сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Ганза – Герта, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Ганза слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Ганза был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Ганза выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Герта пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Герта находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Герта намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Герта в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Между командами Ганза и Герта всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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