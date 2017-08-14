Регистрация

Шавиш — Бенфика прогноз специалиста на матч 14.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
до начала:
# Хаммарбю 13.08 16:00 по МСК. Эстерсунд #
Открыть доступ

Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Ильичевец 13.08 17:00 по МСК. Карпаты #
Открыть доступ

"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Погон 14.08 19:00 по МСК. Лехия #
Открыть доступ

В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Волеренга 14.08 20:00 по МСК. Тромсе #
Открыть доступ

Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Карабах 15.08 19:00 по МСК. Копенгаген #
Открыть доступ

Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Истанбул ББ 16.08 21:45 по МСК. Севилья #
Открыть доступ

"Истанбул" против "Севильи" - это одна из самых ярких пар в плей-офф Лиги чемпионов
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Шавиш — Бенфика прогноз специалиста на матч 14.08.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 14.08.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Шавиш и Бенфика. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Шавиш, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 23:00.

Поставить на хозяев матча Шавиш – Бенфика можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Шавиш использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Шавиш, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Шавиш выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Бенфика построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Бенфика выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Шавиш – Бенфика не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Хозяева матча Шавиш – Бенфика предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Шавиш больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Мьёндален — Тромсдален прогноз и ставки от специалиста 13.08.17
Дукла Прага — Злин прогноз и ставки от специалиста 13.08.17
Гуанчжоу Эвергранд — Хенань Цзянье: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Китая 13.08.17
ИК Фрей — Хельсингборг: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Швеции 14.08.17
Тамбов — Ротор: прогноз, ставки букмекера на матч. 13.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 