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История противостояния Треллеборг – Норрби длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Треллеборг одержал 51 победу, а на счету ФК Норрби 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 15-го августа 2017 года и по московскому времени его начало будет в 20:00.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Треллеборг – Норрби определились с коэффициентами. На ФК Треллеборг выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.
Две недели назад футбольный клуб Треллеборг получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Треллеборг из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Треллеборг выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Треллеборг – Норрби у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
На выезде футбольный клуб Норрби выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Норрби выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Норрби добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Треллеборг – Норрби, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Норрби.
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