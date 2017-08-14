АПОЭЛ (Кип) — Славия Прага (Чех) прогноз специалиста на матч 15.08.17

Футболисты клуба Славия Прага (Чех) не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 15 августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах АПОЭЛ (Кип) – Славия Прага (Чех) идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:45 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок АПОЭЛ (Кип) – Славия Прага (Чех) коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб АПОЭЛ (Кип) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома АПОЭЛ (Кип) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном АПОЭЛ (Кип) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Славия Прага (Чех) построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Славия Прага (Чех) выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч АПОЭЛ (Кип) – Славия Прага (Чех) не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Между командами АПОЭЛ (Кип) и Славия Прага (Чех) всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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