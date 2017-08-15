Янг Бойз (Шва) — ЦСКА (Рос) прогноз специалиста 15.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 15.08.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Янг Бойз (Шва) и ЦСКА (Рос). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб ЦСКА (Рос) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Янг Бойз (Шва). Начало данной игры произойдет в 21:45 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Янг Бойз (Шва) – ЦСКА (Рос) можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Янг Бойз (Шва) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Янг Бойз (Шва) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Янг Бойз (Шва) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб ЦСКА (Рос) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем ЦСКА (Рос) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб ЦСКА (Рос) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но ЦСКА (Рос) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Хозяева матча Янг Бойз (Шва) – ЦСКА (Рос) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Янг Бойз (Шва) больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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