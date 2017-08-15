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16 августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Флоро – Мьёндален. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Флоро, а вот игроки ФК Мьёндален смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 20:00 по МСК.
Гости поединка Флоро – Мьёндален от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Флоро существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Флоро проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Флоро никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
В этом сезоне у футбольного клуба Мьёндален совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Мьёндален находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Мьёндален выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Мьёндален в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Так как хозяева поединка Флоро – Мьёндален сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Флоро.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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