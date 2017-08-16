Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд прогноз специалиста на матч 16.08.17

В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Шеффилд Уэнсдей – Сандерленд, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 16.08.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Если футбольные клубы Шеффилд Уэнсдей и Сандерленд в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Шеффилд Уэнсдей на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Шеффилд Уэнсдей в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сандерленд построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сандерленд выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Шеффилд Уэнсдей – Сандерленд не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Хозяева матча Шеффилд Уэнсдей – Сандерленд предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Шеффилд Уэнсдей больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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