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|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
|Кардифф
|15.08 21:45 по МСК.
|Шеффилд
Английский Чемпионшип начинает играть в привычном тяжелом графике. Кто лучше способен распределять силы по дистанции?
|Истанбул ББ
|16.08 21:45 по МСК.
|Севилья
"Истанбул" против "Севильи" - это одна из самых ярких пар в плей-офф Лиги чемпионов
|Алтах
|17.08 21:30 по МСК.
|Маккаби
Разбираем очередной матч Лиги Европы. Шансы на успех высокие, коэффициент понравится всем!
|Домжале
|17.08 21:45 по МСК.
|Марсель
"Марсель", один из самых статусных клубов квалификации Лиги Европы, отправляется в гости к "Домжале"
В последнем противостоянии Башакшехир (Туц) – Севилья (Исп) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 16-го августа у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Башакшехир (Туц) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Самый большой коэффициент в матче Башакшехир (Туц) – Севилья (Исп) идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.
Две недели назад футбольный клуб Башакшехир (Туц) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Башакшехир (Туц) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Башакшехир (Туц) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Башакшехир (Туц) – Севилья (Исп) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба Севилья (Исп) совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Севилья (Исп) находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Севилья (Исп) выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Севилья (Исп) в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
В матче Башакшехир (Туц) – Севилья (Исп) довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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