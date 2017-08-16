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|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
|Кардифф
|15.08 21:45 по МСК.
|Шеффилд
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|Истанбул ББ
|16.08 21:45 по МСК.
|Севилья
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|Алтах
|17.08 21:30 по МСК.
|Маккаби
Разбираем очередной матч Лиги Европы. Шансы на успех высокие, коэффициент понравится всем!
|Домжале
|17.08 21:45 по МСК.
|Марсель
"Марсель", один из самых статусных клубов квалификации Лиги Европы, отправляется в гости к "Домжале"
Футболисты клуба Риека (Хор) не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 16.08.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Олимпиакос (Гре) – Риека (Хор) идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:45 по МСК.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Олимпиакос (Гре) – Риека (Хор), выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
На своем поле футбольный клуб Олимпиакос (Гре) не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Олимпиакос (Гре) находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Олимпиакос (Гре) в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Сейчас футбольный клуб Риека (Хор) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Риека (Хор) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Риека (Хор) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Хозяева матча Олимпиакос (Гре) – Риека (Хор) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Олимпиакос (Гре) больше 1.5 гола.
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