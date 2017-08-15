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|15.08 19:00 по МСК.
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|Кардифф
|15.08 21:45 по МСК.
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|Истанбул ББ
|16.08 21:45 по МСК.
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|17.08 21:30 по МСК.
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|Домжале
|17.08 21:45 по МСК.
|Марсель
"Марсель", один из самых статусных клубов квалификации Лиги Европы, отправляется в гости к "Домжале"
Хозяев матча Хапоэль Беэр-Шева (Изр) – Марибор (Сло) 16-го августа 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 21:45 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Хапоэль Беэр-Шева (Изр) – Марибор (Сло), занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.
По меркам национального чемпионата Хапоэль Беэр-Шева (Изр) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Хапоэль Беэр-Шева (Изр) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Хапоэль Беэр-Шева (Изр) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Последний матч футбольного клуба Марибор (Сло) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Марибор (Сло) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Марибор (Сло) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Хапоэль Беэр-Шева (Изр) – Марибор (Сло), советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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