Манчестер Сити — Эвертон прогноз профессионала на матч 21.08.17

21-го августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Манчестер Сити – Эвертон. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Манчестер Сити, а вот игроки ФК Эвертон смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 22:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Манчестер Сити – Эвертон определились с коэффициентами. На ФК Манчестер Сити выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Манчестер Сити существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Манчестер Сити проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Манчестер Сити никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Эвертон имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Эвертон демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Эвертон продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Эвертон в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Манчестер Сити – Эвертон, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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