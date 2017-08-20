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Америка — Тигрес прогноз и ставки от профессионала 21.08.17

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Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Тоттенхэм 20.08 18:00 по МСК. Челси #
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Лондонское дерби в Чемпионате Англии. Ставим на матч "Тоттенхэм" - "Челси"
Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Лацио 20.08 21:45 по МСК. Spal #
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Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
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Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
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Америка — Тигрес прогноз и ставки от профессионала 21.08.17

Болельщики 21-го августа ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Америка и Тигрес. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 23:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

В футбольном поединке Америка – Тигрес букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Америка на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Америка потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Америка в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Футбольный клуб Тигрес имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Тигрес демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Тигрес продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Тигрес в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Америка и Тигрес, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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