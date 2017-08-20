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Атлас — Лобос БУАП прогноз и ставки от специалиста 21.08.17

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Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Тоттенхэм 20.08 18:00 по МСК. Челси #
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Лондонское дерби в Чемпионате Англии. Ставим на матч "Тоттенхэм" - "Челси"
Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Лацио 20.08 21:45 по МСК. Spal #
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Дебютанта Серии А ждет непростой экзамен, выезд в Рим к "Лацио"
Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
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# Эребру 21.08 20:00 по МСК. Хаммарбю #
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Предлагаем для рассмотрения матч, в котором лучше сделать ставку заранее...
Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
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# Сундсваль 21.08 20:00 по МСК. Кальмар #
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Атлас — Лобос БУАП прогноз и ставки от специалиста 21.08.17

21-го августа 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Атлас – Лобос БУАП. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Атлас, а вот игроки ФК Лобос БУАП смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Атлас – Лобос БУАП, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

В прошлом поединке футбольного клуба Атлас основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Атлас будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Атлас есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Лобос БУАП имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Лобос БУАП демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Лобос БУАП продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Лобос БУАП в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Так как хозяева поединка Атлас – Лобос БУАП сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Атлас.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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