Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Тоттенхэм
|20.08 18:00 по МСК.
|Челси
Лондонское дерби в Чемпионате Англии. Ставим на матч "Тоттенхэм" - "Челси"
|Лацио
|20.08 21:45 по МСК.
|Spal
Дебютанта Серии А ждет непростой экзамен, выезд в Рим к "Лацио"
|Эребру
|21.08 20:00 по МСК.
|Хаммарбю
Предлагаем для рассмотрения матч, в котором лучше сделать ставку заранее...
|Сундсваль
|21.08 20:00 по МСК.
|Кальмар
На данном примере матча Чемпионата Швеции эксперты покажут, как происходит анализ матчей для ставок
В 23:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Керетаро – Тихуана. Футбольный поединок запланировали на 21-го августа 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Керетаро – Тихуана определились с коэффициентами. На ФК Керетаро выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Если раньше футбольный клуб Керетаро ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Керетаро в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Керетаро стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Тихуана построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Тихуана выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Керетаро – Тихуана не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Между командами Керетаро и Тихуана всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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