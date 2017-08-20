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|Тоттенхэм
|20.08 18:00 по МСК.
|Челси
Лондонское дерби в Чемпионате Англии. Ставим на матч "Тоттенхэм" - "Челси"
|Лацио
|20.08 21:45 по МСК.
|Spal
Дебютанта Серии А ждет непростой экзамен, выезд в Рим к "Лацио"
|Эребру
|21.08 20:00 по МСК.
|Хаммарбю
Предлагаем для рассмотрения матч, в котором лучше сделать ставку заранее...
|Сундсваль
|21.08 20:00 по МСК.
|Кальмар
На данном примере матча Чемпионата Швеции эксперты покажут, как происходит анализ матчей для ставок
Личная встреча между футбольными клубами Толима и Кортулуа назначена на 22-го августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Толима. По Москве начало данной игры в 04:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Толима – Кортулуа, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Толима использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Толима, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Толима выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
На выезде футбольный клуб Кортулуа выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Кортулуа выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Кортулуа добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Толима – Кортулуа, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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