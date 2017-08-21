Шанхай СИПГ (Кит) — Гуанчжоу Эвергранд (Кит): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Чемпионов. Азия 22.08.17

В 15:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Шанхай СИПГ (Кит) – Гуанчжоу Эвергранд (Кит). Футбольный поединок запланировали на 22-го августа, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Футбольный клуб Шанхай СИПГ (Кит) среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Гуанчжоу Эвергранд (Кит) выставили 3.87.

Если раньше футбольный клуб Шанхай СИПГ (Кит) ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Шанхай СИПГ (Кит) в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Шанхай СИПГ (Кит) стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Сейчас футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд (Кит) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд (Кит) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Гуанчжоу Эвергранд (Кит) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Шанхай СИПГ (Кит) – Гуанчжоу Эвергранд (Кит) на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Гуанчжоу Эвергранд (Кит), предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

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