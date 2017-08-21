Астана (Каз) — Селтик (Шот): прогноз, ставки букмекера на матч. 22.08.17

В 18:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Астана (Каз) – Селтик (Шот), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 22-го августа и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Астана (Каз) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Гости поединка Астана (Каз) – Селтик (Шот) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.2. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.9, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.6.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Астана (Каз) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Астана (Каз) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Астана (Каз) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Селтик (Шот) пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Селтик (Шот) находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Селтик (Шот) намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Селтик (Шот) в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Астана (Каз) – Селтик (Шот), после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Селтик (Шот).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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