Персеполис (Ирн) — Аль-Ахли (Сау) прогноз и ставки от специалиста 22.08.17

Хозяев матча Персеполис (Ирн) – Аль-Ахли (Сау) 22 августа ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 19:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Персеполис (Ирн) – Аль-Ахли (Сау) определились с коэффициентами. На ФК Персеполис (Ирн) выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Две недели назад футбольный клуб Персеполис (Ирн) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Персеполис (Ирн) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Персеполис (Ирн) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Персеполис (Ирн) – Аль-Ахли (Сау) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Аль-Ахли (Сау) совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Аль-Ахли (Сау) находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Аль-Ахли (Сау) выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Аль-Ахли (Сау) в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

На поединок Персеполис (Ирн) – Аль-Ахли (Сау) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: