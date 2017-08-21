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|Эребру
|21.08 20:00 по МСК.
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|21.08 20:00 по МСК.
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В 20:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Конгсвингер – Будё/Глимт, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 22-го августа и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Конгсвингер сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Гости поединка Конгсвингер – Будё/Глимт от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.
В прошлом поединке футбольного клуба Конгсвингер основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Конгсвингер будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Конгсвингер есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Будё/Глимт прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Будё/Глимт сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Будё/Глимт в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Конгсвингер и Будё/Глимт, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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