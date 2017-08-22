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Риека (Хор) — Олимпиакос (Гре) прогноз профессионала на матч 22.08.17

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Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
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Риека (Хор) — Олимпиакос (Гре) прогноз профессионала на матч 22.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 22.08.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Риека (Хор) и Олимпиакос (Гре). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Олимпиакос (Гре) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Риека (Хор). Начало данной игры произойдет в 21:45 по московскому времени.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Риека (Хор) – Олимпиакос (Гре) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

Если раньше футбольный клуб Риека (Хор) ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Риека (Хор) в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Риека (Хор) стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Олимпиакос (Гре) прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Олимпиакос (Гре) сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Олимпиакос (Гре) в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

На поединок Риека (Хор) – Олимпиакос (Гре) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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