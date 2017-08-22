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|21.08 20:00 по МСК.
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|21.08 20:00 по МСК.
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На данном примере матча Чемпионата Швеции эксперты покажут, как происходит анализ матчей для ставок
В рамках национального первенства пройдет поединок Пуэбла – Леон, который будет сыгран между командами в 22.08.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 23:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Леон – две победы против одного поражения.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Пуэбла – Леон определились с коэффициентами. На ФК Пуэбла выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Футбольный клуб Пуэбла в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Пуэбла сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Пуэбла выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Пуэбла не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Леон уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Леон практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Леон демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Учитывая статистику личных встреч Пуэбла – Леон, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Леон еще не разу не проигрывал в два мяча.
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