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|Терек
|21.08 20:00 по МСК.
|Арсенал Т.
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|Эребру
|21.08 20:00 по МСК.
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Предлагаем для рассмотрения матч, в котором лучше сделать ставку заранее...
|Сундсваль
|21.08 20:00 по МСК.
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|Фейренсе
|21.08 22:00 по МСК.
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|21.08 22:00 по МСК.
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Потеряет ли серб сегодня своё преимущество в очной серии?
Личная встреча между футбольными клубами Аделаида Юнайтед и Мельбурн Виктори назначена на 23-го августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Аделаида Юнайтед. По Москве начало данной игры в 12:30.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Аделаида Юнайтед – Мельбурн Виктори, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Аделаида Юнайтед существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Аделаида Юнайтед проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Аделаида Юнайтед никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Сейчас футбольный клуб Мельбурн Виктори пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Мельбурн Виктори одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Мельбурн Виктори забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Аделаида Юнайтед – Мельбурн Виктори, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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