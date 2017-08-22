Моретон Бэй Юнайтел — Голд Кост Сити прогноз профессионала на матч 23.08.17

Главный арбитр матча Моретон Бэй Юнайтел – Голд Кост Сити в 12:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 23 августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Голд Кост Сити на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Голд Кост Сити – девять против двух.

Самый большой коэффициент в матче Моретон Бэй Юнайтел – Голд Кост Сити идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Моретон Бэй Юнайтел отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Моретон Бэй Юнайтел еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Моретон Бэй Юнайтел пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Голд Кост Сити пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Голд Кост Сити находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Голд Кост Сити намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Голд Кост Сити в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Моретон Бэй Юнайтел – Голд Кост Сити, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Голд Кост Сити еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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