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Саут Мельбурн — Сорренто прогноз специалиста на матч 23.08.17

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Саут Мельбурн — Сорренто прогноз специалиста на матч 23.08.17

Футболисты клуба Саут Мельбурн готовятся до 23-го августа, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сорренто. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 12:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Саут Мельбурн – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры считают фаворитом поединка Саут Мельбурн – Сорренто гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Саут Мельбурн получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Саут Мельбурн из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Саут Мельбурн выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Саут Мельбурн – Сорренто у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Сорренто может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Сорренто надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Сорренто имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Хозяева матча Саут Мельбурн – Сорренто предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Саут Мельбурн больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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