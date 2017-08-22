Бразил де Пелотас — Гояс прогноз специалиста 23.08.17

Болельщики 23-го августа 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Бразил де Пелотас и Гояс. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 01:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Бразил де Пелотас – Гояс определились с коэффициентами. На ФК Бразил де Пелотас выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Две недели назад футбольный клуб Бразил де Пелотас получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Бразил де Пелотас из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Бразил де Пелотас выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Бразил де Пелотас – Гояс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Гояс постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Бразил де Пелотас и Гояс, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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