Пачука — Веракрус прогноз профессионала 23.08.17

Главный арбитр матча Пачука – Веракрус в 03:06 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 23-го августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Веракрус на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Веракрус – девять против двух.

Гости футбольного поединка Пачука – Веракрус получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.

Две недели назад футбольный клуб Пачука получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Пачука из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Пачука выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Пачука – Веракрус у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Веракрус прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Веракрус находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Веракрус в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Хозяева матча Пачука – Веракрус предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Пачука больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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