Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Эребру
|21.08 20:00 по МСК.
|Хаммарбю
Предлагаем для рассмотрения матч, в котором лучше сделать ставку заранее...
|Терек
|21.08 20:00 по МСК.
|Арсенал Т.
"Ахмат" проиграл в Чемпионате России уже три матча подряд. Что бы это означало?
|Сундсваль
|21.08 20:00 по МСК.
|Кальмар
На данном примере матча Чемпионата Швеции эксперты покажут, как происходит анализ матчей для ставок
|Янко Типсаревич
|21.08 22:00 по МСК.
|Андреас Сеппи
Потеряет ли серб сегодня своё преимущество в очной серии?
|Фейренсе
|21.08 22:00 по МСК.
|Пакош Феррейра
Матч Чемпионата Португалии. Особо интересный вариант для ставки, не пропустите!
|Марибор
|22.08 21:45 по МСК.
|Шева
Впервые в истории "Хапоэль" из Беэр-Шевы может выйти в групповой раунд Лиги чемпионов
|Севилья
|22.08 21:45 по МСК.
|Истанбул ББ
Какой игры ожидать от "Севильи" и "Истанбула" в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов?
|Копенгаген
|23.08 21:45 по МСК.
|Карабах
"Карабах" имеет уникальный шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится...
23 августа футбольному клубу Атлас на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Лобос БУАП. По Москве данная игра стартует в 04:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Гости футбольного поединка Атлас – Лобос БУАП получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Атлас отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Атлас еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Атлас пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Лобос БУАП уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Лобос БУАП практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Лобос БУАП демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Хозяева матча Атлас – Лобос БУАП предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Атлас больше 1.5 гола.
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