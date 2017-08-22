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|22.08 21:45 по МСК.
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Главный арбитр матча Копенгаген (Дан) – Карабах (Азе) в 21:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 23-го августа 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Карабах (Азе) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Карабах (Азе) – девять против двух.
Поставить на хозяев матча Копенгаген (Дан) – Карабах (Азе) можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.
Футбольный клуб Копенгаген (Дан) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Копенгаген (Дан) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Копенгаген (Дан) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Копенгаген (Дан) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Карабах (Азе) прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Карабах (Азе) сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Карабах (Азе) в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Копенгаген (Дан) и Карабах (Азе), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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