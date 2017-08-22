Ливерпуль (Анг) — Хоффенхайм (Гер) прогноз и ставки от профессионала 23.08.17

Футболисты клуба Хоффенхайм (Гер) не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 23-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Ливерпуль (Анг) – Хоффенхайм (Гер) идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:45 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Ливерпуль (Анг) – Хоффенхайм (Гер) коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

В этом сезоне футбольный клуб Ливерпуль (Анг) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Ливерпуль (Анг) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Ливерпуль (Анг) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

За последние четыре недели футбольному клубу Хоффенхайм (Гер) пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Хоффенхайм (Гер) находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Хоффенхайм (Гер) намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Хоффенхайм (Гер) в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Так как хозяева поединка Ливерпуль (Анг) – Хоффенхайм (Гер) сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Ливерпуль (Анг).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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