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Славия Прага (Чех) — АПОЭЛ (Кип) прогноз специалиста на матч 23.08.17

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Славия Прага (Чех) — АПОЭЛ (Кип) прогноз специалиста на матч 23.08.17

23 августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Славия Прага (Чех) – АПОЭЛ (Кип). В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Славия Прага (Чех), а вот игроки ФК АПОЭЛ (Кип) смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:45 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Славия Прага (Чех) – АПОЭЛ (Кип), занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

На своем поле футбольный клуб Славия Прага (Чех) не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Славия Прага (Чех) находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Славия Прага (Чех) в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб АПОЭЛ (Кип) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб АПОЭЛ (Кип) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК АПОЭЛ (Кип) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Славия Прага (Чех) – АПОЭЛ (Кип), так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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