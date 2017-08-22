Стяуа (Рум) — Спортинг (Пор) прогноз специалиста 23.08.17

Главный арбитр матча Стяуа (Рум) – Спортинг (Пор) в 21:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 23 августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Спортинг (Пор) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Спортинг (Пор) – девять против двух.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Стяуа (Рум) – Спортинг (Пор) неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Стяуа (Рум) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Стяуа (Рум) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Стяуа (Рум) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Последний матч футбольного клуба Спортинг (Пор) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Спортинг (Пор) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Спортинг (Пор) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Стяуа (Рум) – Спортинг (Пор), так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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