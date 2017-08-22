ЦСКА (Рос) — Янг Бойз (Шва) прогноз специалиста 23.08.17

В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок ЦСКА (Рос) – Янг Бойз (Шва), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 23-го августа 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб ЦСКА (Рос) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча ЦСКА (Рос) – Янг Бойз (Шва) определились с коэффициентами. На ФК ЦСКА (Рос) выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

По меркам национального чемпионата ЦСКА (Рос) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где ЦСКА (Рос) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу ЦСКА (Рос) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Янг Бойз (Шва). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Янг Бойз (Шва) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Янг Бойз (Шва) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая сильную игру хозяев матча ЦСКА (Рос) – Янг Бойз (Шва) на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Янг Бойз (Шва), предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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