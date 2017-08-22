Даллас — Хьюстон: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат США 24.08.17

История противостояния Даллас – Хьюстон длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Даллас одержал 51 победу, а на счету ФК Хьюстон 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 24 августа и по московскому времени его начало будет в 04:00.

Поставить на хозяев матча Даллас – Хьюстон можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.

Две недели назад футбольный клуб Даллас получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Даллас из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Даллас выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Даллас – Хьюстон у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Хьюстон сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Хьюстон имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Хьюстон покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Даллас – Хьюстон, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Хьюстон.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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