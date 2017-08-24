Монтеррей — Толука прогноз и ставки от профессионала 24.08.17

Главный арбитр матча Монтеррей – Толука в 05:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 24.08.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Толука на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Толука – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Монтеррей – Толука, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Монтеррей не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Монтеррей уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Последний матч футбольного клуба Толука прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Толука находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Толука в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Монтеррей – Толука на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Толука, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: