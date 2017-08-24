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Монтеррей — Толука прогноз и ставки от профессионала 24.08.17

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Монтеррей — Толука прогноз и ставки от профессионала 24.08.17

Главный арбитр матча Монтеррей – Толука в 05:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 24.08.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Толука на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Толука – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Монтеррей – Толука, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Монтеррей не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Монтеррей уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Последний матч футбольного клуба Толука прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Толука находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Толука в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Монтеррей – Толука на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Толука, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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