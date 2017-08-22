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Реал Солт-Лейк — Сан-Хосе прогноз специалиста на матч 24.08.17

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Реал Солт-Лейк — Сан-Хосе прогноз специалиста на матч 24.08.17

В 05:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Реал Солт-Лейк – Сан-Хосе, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 24-го августа 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Реал Солт-Лейк сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Реал Солт-Лейк – Сан-Хосе гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.

В этом сезоне футбольный клуб Реал Солт-Лейк только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Реал Солт-Лейк пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Реал Солт-Лейк хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Сан-Хосе прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Сан-Хосе сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Сан-Хосе в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Реал Солт-Лейк – Сан-Хосе встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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