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|ФК Астана
|22.08 18:30 по МСК.
|Селтик
"Астана" проиграла в Шотландии со счетом 0:5. Чего же ожидать от казахов в ответном матче?
|Севилья
|22.08 21:45 по МСК.
|Истанбул ББ
Какой игры ожидать от "Севильи" и "Истанбула" в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов?
|Марибор
|22.08 21:45 по МСК.
|Шева
Впервые в истории "Хапоэль" из Беэр-Шевы может выйти в групповой раунд Лиги чемпионов
|Мирьяна Лучич-Барони
|23.08 03:15 по МСК.
|Шуай Пен
Год назад в Чарльстоне Лючич разгромила китаянку со счётом 2:0. Сделает ли хорватка то же самое сегодня, только уже теперь на твёрдой поверхности?
|ЦСКА
|23.08 21:45 по МСК.
|Янг Бойз Берн
Московский ЦСКА близок к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Даем прогноз на решающий матч с "Янг Бойз"
|Копенгаген
|23.08 21:45 по МСК.
|Карабах
"Карабах" имеет уникальный шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится...
|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
|Партизан
Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
Команда Лада и команда Трактор неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Лада и команды Трактор в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.
Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Лада и команда Трактор, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.
Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Лада и командой Трактор фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда Лада будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Трактор в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Трактор выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Трактор нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Трактор в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды Лада и команды Трактор, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.
Матч закончится триумфом Лада — 1.9, нет триумфаторов в матче — 3.6, матч закончится триумфом Трактор — 4.2.
Прогнозировать матчи КХЛ очень непросто. Эксперты нашего ресурса могут рассказать об этом на своем опыте. Сейчас чемпионат серьезно развивается. Ежегодно принять участие в чемпионате приглашаются новые клубы. Это серьезно влияет на уровень команд, так как теперь, чтобы принять участие в плей-офф, необходимо достойно выступать на протяжении всего чемпионата, выдерживая серьезную конкуренцию. Если на первых порах к этому оказались не готовы многие хоккейные клубы, то теперь практически всем командам, принимающим участие в КХЛ, по плечу пройти всю дистанцию. Поэтому соперничество за попадание в плей-офф серьезно ужесточилось, и сейчас для команд имеет значение каждый матч. Поэтому, в последних сезонах команд полностью настраивают себя на победы в каждых матчах, где они будут принимать участие. Следовательно, нашим экспертам еще интереснее работать, так как каждый матч – это возможность победить букмекера, предложив качественный прогноз.
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основатель проекта Betfaq