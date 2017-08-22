Прогнозы и ставки на матч СКА — Слован Братислава 23.08.17

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды СКА и хоккеисты команды Слован Братислава должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой СКА и командой Слован Братислава – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

По мнению экспертов нашего ресурса, игра, в которой на площадке команды СКА сойдутся команда СКА и команда Слован Братислава, должна получиться зрелищной и результативной. В нынешнем сезоне КХЛ оба хоккейных клуба выступают просто великолепно. Команды отлично проводят матчи, добиваются побед и являются одними из главных претендентов не только на попадание в плей-офф, но и на борьбу за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч. Это позволило нам определить некоторые интересные закономерности. Для этого мы использовали матчи, которые команды играли между собой в прошлом сезоне, а также приложили статистику матчей этих команд в нынешнем сезоне. Также, мы выяснили, что в предстоящем очном матче оба клуба будут выступать сильнейшими составами. Из этого следует, что тренеры всерьез рассчитывают на победу в этом матче. Если посмотреть на турнирную таблицу, то существенных изменений, в случае победы одной из команд, не произойдет. Однако, победа позволит каждой команду существенно упрочнить свои турнирные позиции, так как до конца чемпионата осталась еще довольно много матчей, поэтому необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице, так как в плей-офф это даст определенное преимущество. Да и сам по себе матч важен обеим командам, так как это отличная возможность продемонстрировать свою силу и настрой.

В матче, который состоится между командой СКА и командой Слован Братислава фаворитами, по мнению экспертов, являются хозяева площадки. Сейчас в КХЛ чемпионат подходит к своей середине, поэтому силы команд уже более-менее понятны. Помимо этого, глядя на составы и уровень игры, который демонстрируют команды, можно говорить о том, какие именно задачи они будут решать в оставшейся части сезона. Команда СКА показывает великолепный хоккей. Клуб отлично зарекомендовал себя на старте сезона, и продолжает демонстрировать слаженную командную игру. Благодаря этому, команда является одним из лидеров турнирной таблицы, и вполне вероятно, что будет одним из основных претендентов на завоевание Кубка Гагарина. Гости пока в непонятной форме. В команде достаточно известных хоккеистов, однако командной игры клуб не демонстрирует. Из-за этого его результаты в сезоне довольно посредственные, и пока непонятно, сможет ли клуб пробиться в плей-офф. В родных стенах команда СКА демонстрирует агрессивный хоккей. Поэтому, мы полагаем, что хозяевам площадки хватит сил победить соперника, который находится в неоптимальной форме. Неплохой ставкой на этот матч мы считаем ставку на то, что команда СКА перебьет индивидуальный тотал шайб, который предлагают букмекеры. Еще интересной ставкой выглядит индивидуальный тотал штрафных минут гостей на больше, которые в выездных матчах всегда играют довольно грубо.

Ничья в основное время — 3.6, победит в противостоянии СКА — 1.9, победит в противостоянии Слован Братислава — 4.2.

Не всегда матчи регулярного чемпионата КХЛ получаются зрелищными и динамичными. Иногда хоккеисты играют в защитный хоккей, и победитель определяется одним точным попаданием за всю игру. Вообще, чемпионат КХЛ является одним из наименее предсказуемых чемпионатов. Здесь выступают одни из лучших европейских и азиатских хоккейных клубов, в которых играют профессиональные хоккеисты. Все команды – настоящие чемпионы, поэтому выбрать из них наиболее достойные хоккейные клубы, которые сыграют между собой за Кубок Гагарина – довольно непросто. Именно для этого необходим регулярный сезон, по ходу которого клубы, не выдерживающий темп чемпионата, а также клубы, испытывающие определенные проблемы – отсеются, а в плей-офф примут участие действительно лучшие из лучших, которые позволят болельщикам наслаждаться качественным и результативным хоккеем. Наши эксперты полагают, что к таким командам можно вполне отнести команду СКА и команду Слован Братислава, поэтому, любители хоккея могут понаблюдать за противостоянием сильных клубов КХЛ уже сейчас, не дожидаясь, начала плей-офф.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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